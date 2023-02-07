Англия07 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:31
694
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал – клуб Артеты, он боготворит его»
Испанский тренер – о работе с коллегой и соотечественником
07 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:31
694
0
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил совместную работу в стане «горожан» с Микелем Артетой, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал».
Читайте также:Гвардиола покинет Манчестер Сити, если вину клуба докажут
52-летний уроженец Барселоны признался, что, по его мнению, 40-летний Артета изначально хотел стать самостоятельным тренером и работать в лондонском «Арсенале», которому отдал несколько лет своей профессиональной карьеры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2023, 10:50 6
Денис вскоре может покинуть команду
Футбол | 07 февраля 2023, 15:55 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Война | 07.02.2023, 12:27
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Теннис | 07.02.2023, 01:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2023, 07:30 2
06.02.2023, 20:19 4
05.02.2023, 17:30 14
05.02.2023, 23:09 11
06.02.2023, 13:45 7
05.02.2023, 16:05 12
06.02.2023, 14:27 1
06.02.2023, 23:59 1