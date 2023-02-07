Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал – клуб Артеты, он боготворит его»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил совместную работу в стане «горожан» с Микелем Артетой, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал».

52-летний уроженец Барселоны признался, что, по его мнению, 40-летний Артета изначально хотел стать самостоятельным тренером и работать в лондонском «Арсенале», которому отдал несколько лет своей профессиональной карьеры.