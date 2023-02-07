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Англия
07 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:31
694
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал – клуб Артеты, он боготворит его»

Испанский тренер – о работе с коллегой и соотечественником

07 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:31
694
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал – клуб Артеты, он боготворит его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Пеп Гвардиола (справа)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил совместную работу в стане «горожан» с Микелем Артетой, который сейчас возглавляет лондонский «Арсенал».

52-летний уроженец Барселоны признался, что, по его мнению, 40-летний Артета изначально хотел стать самостоятельным тренером и работать в лондонском «Арсенале», которому отдал несколько лет своей профессиональной карьеры.

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Микель Артета Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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