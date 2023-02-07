Англия07 февраля 2023, 14:29 |
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Дмитрий СЕЛЮК: «Не было секретных платежей от Манчестер Сити»
Экс-агент Яя Туре – о своем сотрудничестве с «Манчестер Сити»
07 февраля 2023, 14:29 |
137
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Над «Манчестер Сити» сейчас нависла угроза серьезных штрафных санкций за многочисленные нарушения финансового фейр-плей (ФФП).
Дмитрий Селюк, который в течение многих лет был агентом бывшей звезды «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его сотрудничество с клубом было полностью прозрачным:
«Нет, все было прозрачно, не было никаких секретных платежей. Мне интересно посмотреть, чем все это закончится. Это большой сюрприз. Что касается Яя, то он платил налоги и все остальное честно».
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