Дмитрий СЕЛЮК: «Не было секретных платежей от Манчестер Сити»

Над «Манчестер Сити» сейчас нависла угроза серьезных штрафных санкций за многочисленные нарушения финансового фейр-плей (ФФП).

Дмитрий Селюк, который в течение многих лет был агентом бывшей звезды «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его сотрудничество с клубом было полностью прозрачным:

«Нет, все было прозрачно, не было никаких секретных платежей. Мне интересно посмотреть, чем все это закончится. Это большой сюрприз. Что касается Яя, то он платил налоги и все остальное честно».