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  4. Дмитрий СЕЛЮК: «Не было секретных платежей от Манчестер Сити»
Англия
07 февраля 2023, 14:29 |
137
0

Дмитрий СЕЛЮК: «Не было секретных платежей от Манчестер Сити»

Экс-агент Яя Туре – о своем сотрудничестве с «Манчестер Сити»

07 февраля 2023, 14:29 |
137
0
Дмитрий СЕЛЮК: «Не было секретных платежей от Манчестер Сити»
Facebook. Дмитрий Селюк

Над «Манчестер Сити» сейчас нависла угроза серьезных штрафных санкций за многочисленные нарушения финансового фейр-плей (ФФП).

Дмитрий Селюк, который в течение многих лет был агентом бывшей звезды «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его сотрудничество с клубом было полностью прозрачным:

«Нет, все было прозрачно, не было никаких секретных платежей. Мне интересно посмотреть, чем все это закончится. Это большой сюрприз. Что касается Яя, то он платил налоги и все остальное честно».

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Дмитрий Селюк Яя Туре Манчестер Сити
Источник The Guardian
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