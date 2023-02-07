В среду, 8 февраля «Рух» U-19 в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в польской Сталовой Воле примет сверстников из «Интера». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет клубный телеканал ФК «Рух», который доступен на видеосервисе MEGOGO.

Рух U-19 – Интер U-19. Прогноз и анонс на матч Юношеской лиги УЕФА

«Рух» на пути в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА прошел «Заглембе» и «Галатасарай» в пути национальных чемпионов. «Интер» в пути Лиги чемпионов стал вторым в группе с «Барселоной», «Баварией» и «Викторией» Пльзень.