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  4. Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»
Германия
07 февраля 2023, 09:35 |
835
0

Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»

Герберт Хайнер – о высказываниях голкипера

07 февраля 2023, 09:35 |
835
0
Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на критику вратаря команды Мануэля Нойера в связи с увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Для нас непостижимо и обидно, что Мануэль не обратился к нам, а выступил на публику. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который так долго пробыл с нами и которому мы так доверяем, сначала обсудит это с клубом.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль поправился и смог снова играть, а дальше мы посмотрим.

О расторжении контракта не может быть и речи. Мануэль – наш игрок, и у него есть соглашение. Это не в духе «Баварии» – здесь мы решаем подобные вопросы между собой, это то, что отличает наш клуб и делает его сильным», - сказал Хайнер.

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Герберт Хайнер Бавария Мануэль Нойер
Источник Bild
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