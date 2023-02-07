Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на критику вратаря команды Мануэля Нойера в связи с увольнением тренера вратарей Тони Тапаловича.

«Для нас непостижимо и обидно, что Мануэль не обратился к нам, а выступил на публику. Я скорее разочарован, чем зол, потому что я ожидал, что Мануэль, который так долго пробыл с нами и которому мы так доверяем, сначала обсудит это с клубом.

Мы уладим этот конфликт спокойно, как подобает профессионалам. Сейчас самое главное, чтобы Мануэль поправился и смог снова играть, а дальше мы посмотрим.

О расторжении контракта не может быть и речи. Мануэль – наш игрок, и у него есть соглашение. Это не в духе «Баварии» – здесь мы решаем подобные вопросы между собой, это то, что отличает наш клуб и делает его сильным», - сказал Хайнер.