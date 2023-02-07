Беневенто назначил нового тренера после отставки Каннаваро

«Беневенто» объявил о том, кто возглавит команду вместо бывшего обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро. Им стал Роберто Стеллоне - бывший футболист «Наполи» и «Пармы», ранее тренировавший такие клубы, как «Фрозиноне», «Бари», «Палермо», «Асколи», а также «Реджина».

Стеллоне представят общественности в пятницу, в ходе предматчевой пресс-конференции перед очередной игрой «Беневенто». А это будет игра с «Кальяри», матч состоится в субботу, одиннадцатого февраля.

Сейчас «Беневенто» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице Серии Б.