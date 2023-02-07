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Италия
07 февраля 2023, 09:19 |
174
0

Беневенто назначил нового тренера после отставки Каннаваро

Новым наставником стал Роберто Стеллоне

07 февраля 2023, 09:19 |
174
0
Беневенто назначил нового тренера после отставки Каннаваро
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Стеллоне

«Беневенто» объявил о том, кто возглавит команду вместо бывшего обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро. Им стал Роберто Стеллоне - бывший футболист «Наполи» и «Пармы», ранее тренировавший такие клубы, как «Фрозиноне», «Бари», «Палермо», «Асколи», а также «Реджина».

Стеллоне представят общественности в пятницу, в ходе предматчевой пресс-конференции перед очередной игрой «Беневенто». А это будет игра с «Кальяри», матч состоится в субботу, одиннадцатого февраля.

Сейчас «Беневенто» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице Серии Б.

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Беневенто Фабио Каннаваро Роберто Стеллоне
Источник Sport.ua
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