Беневенто уволил Фабио Каннаваро с поста главного тренера

Итальянский «Беневенто» объявил об отставке легендарного защитника Фабио Каннаваро с поста главного тренера команды.

Вместе с ним клуб покидают его брат Паоло, работавший ассистентом Фабио, а также спортивный директор Паскуале Фоджа.

Об этом было объявлено вскоре после поражения «Беневенто» от «Венеции» (1:2) в матче 23-го тура Серии Б.

На данный момент «Беневенто» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от идущих на 18-й строчке венецианцев на одно очко.