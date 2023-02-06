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  4. Беневенто уволил Фабио Каннаваро с поста главного тренера
Италия
06 февраля 2023, 03:23 |
32
0

Беневенто уволил Фабио Каннаваро с поста главного тренера

Вместе с наставником клуб покинул его брат Паоло, работавший ассистентом

06 февраля 2023, 03:23 |
32
0
Беневенто уволил Фабио Каннаваро с поста главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Итальянский «Беневенто» объявил об отставке легендарного защитника Фабио Каннаваро с поста главного тренера команды.

Вместе с ним клуб покидают его брат Паоло, работавший ассистентом Фабио, а также спортивный директор Паскуале Фоджа.

Об этом было объявлено вскоре после поражения «Беневенто» от «Венеции» (1:2) в матче 23-го тура Серии Б.

На данный момент «Беневенто» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от идущих на 18-й строчке венецианцев на одно очко.

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Фабио Каннаваро Паоло Каннаваро Беневенто отставка
Источник Sport.ua
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