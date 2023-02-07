Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло стал игроком турецкого «Галатасарая».

По данным источника, контракт заключен до 2027 года. Официально клубы о трансфере пока не сообщали. Зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иско может заменить Дзаньоло в «Роме».