Италия07 февраля 2023, 07:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 08:09
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Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
Соглашение рассчитано до 2027 года
07 февраля 2023, 07:59 | Обновлено 07 февраля 2023, 08:09
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Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло стал игроком турецкого «Галатасарая».
По данным источника, контракт заключен до 2027 года. Официально клубы о трансфере пока не сообщали. Зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.
В этом сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Иско может заменить Дзаньоло в «Роме».
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