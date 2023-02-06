Иско может заменить Дзаньоло в Роме
Хавбек остается свободным агентом
Испанский полузащитник Иско, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Роме». Там он может заменить Николо Дзаньоло, который близок к переходу в «Галатасарай».
Сам Иско ранее был близок к переходу в «Унион Берлин», однако провалил медосмотр. После этого 30-летний испанец вел переговоры с другим турецким клубом, «Коньяспором».
Иско находится в статусе свободного агента с декабря прошлого года, когда его контракт с «Севильей» был расторгнут. За испанский клуб хавбек провел в общей сложности 19 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
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