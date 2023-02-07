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Италия
07 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:29
388
0

Маурицио САРРИ: «Теряем очки»

Наставник «Лацио» – о ничьей с «Вероной»

07 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 07 февраля 2023, 07:29
388
0
Маурицио САРРИ: «Теряем очки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Вероной» (1:1) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

«Теряем очки. Для нас это был тяжелый матч. Еще до его начала, в фазе подготовки, все шло не так хорошо. Против нас играла агрессивная и грязная команда, которая не стеснялась фолить.

Они ведут борьбу за сохранение места в Серии А, и потому создали проблемы. Мы справлялись, если не считать первых пятнадцати минут второго тайма», - сказал Сарри.

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Маурицио Сарри Лацио Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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