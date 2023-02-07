Маурицио САРРИ: «Теряем очки»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Вероной» (1:1) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

«Теряем очки. Для нас это был тяжелый матч. Еще до его начала, в фазе подготовки, все шло не так хорошо. Против нас играла агрессивная и грязная команда, которая не стеснялась фолить.

Они ведут борьбу за сохранение места в Серии А, и потому создали проблемы. Мы справлялись, если не считать первых пятнадцати минут второго тайма», - сказал Сарри.