Отказался. Рауль Гонсалес не согласился возглавить клуб АПЛ

45-летний бывший нападающий «Реала» Мадрид Рауль Гонсалес, который сейчас является главным тренером дубля «галактикос» – команды «Реал Мадрид Кастилья», ответил отказом на предложение английского «Лидс» возглавить коллектив клуба.

«Павлины» после увольнения американца Джесси Марша хотели договориться с Раулем Гонсалес любой ценой. Однако испанец посчитал, что сейчас не самый удачный момент для такого перехода.

«Кастилья» в настоящий момент занимает в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Испании второе место, отставая на два очка от лидирующего «Алькоркона».