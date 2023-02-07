Отказался. Рауль Гонсалес не согласился возглавить клуб АПЛ
Испанцу комфортно в дубле мадридского «Реала»
45-летний бывший нападающий «Реала» Мадрид Рауль Гонсалес, который сейчас является главным тренером дубля «галактикос» – команды «Реал Мадрид Кастилья», ответил отказом на предложение английского «Лидс» возглавить коллектив клуба.
«Павлины» после увольнения американца Джесси Марша хотели договориться с Раулем Гонсалес любой ценой. Однако испанец посчитал, что сейчас не самый удачный момент для такого перехода.
«Кастилья» в настоящий момент занимает в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Испании второе место, отставая на два очка от лидирующего «Алькоркона».
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