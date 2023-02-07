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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 04:22 | Обновлено 07 февраля 2023, 04:26
83
0

Новичок Вереса: Главное – отобрать мяч. Могу немного в ножку, немного в мяч

Александр Маткобожик – о подписании контракта с клубом из Ровно

07 февраля 2023, 04:22 | Обновлено 07 февраля 2023, 04:26
83
0
Новичок Вереса: Главное – отобрать мяч. Могу немного в ножку, немного в мяч
НК Верес

Защитник Александр Маткобожик поделился эмоциями от перехода в ровенский «Верес» и рассказал о своих сильных игровых качествах.

«Эмоции, конечно, положительные. Потому что сумел вернуться в футбол. Сумел восстановиться, преодолеть длительный период реабилитации после травмы. Очень много работал, чтобы попасть в достойную команду. «Верес» – клуб с амбициями. Развивающийся и прогрессирующий клуб: как на футбольном поле, так и в плане улучшения инфраструктуры. Есть стадион, есть качественные тренировочные поля. Поэтому эмоции – только положительные.

Очень долго я восстанавливался от травмы. Более одиннадцати месяцев. На зимнем собрании в прошлом году с Карпатами порвал крестообразную связь. В феврале меня прооперировали. Начал реабилитацию. Затем началась полномасштабная война. Не совсем до занятий было. Сейчас свою физическую готовность оцениваю где-то в 70%. Надо еще много работать над собой, доказывать, что заслуживаю место у основания.

В этом году зимние сборы я начинал с харьковским «Металлистом». Меня позвал Василий Кобин. Затем изменились определенные обстоятельства. Тренер «Металлиста» позвонил Юрию Вирту – спросил, не хочет ли он пересмотреть Маткобожика. Юрий Николаевич решил, что я ему нужен.

Мои сильные стороны – это отбор, борьба за мяч. Я центральный защитник. Задача, как говорится – немного в ножку, немного в мяч. Главное – отобрать мяч у соперника.

В новой команде я выбрал 18-й номер. Вместе с моей девушкой приняли такое решение», – поделился Маткобожик.

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Александр Маткобожик Верес Ровно
Источник ФК Верес
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