ВИДЕО. Сыграли вне плана. Металлист провел спарринг с клубом Лиепая
Харьковчане провели внеочередной товарищеский матч
В понедельник, 6 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции провел контрольный поединок с латвийской командой «Лиепая».
Игра состоялась в Белеке, куда харьковчане прибыли из Сиде, где, напомним, разбит сейчас их тренировочный лагерь. Встречу «Металлист» провел в экспериментальном составе, задействовав преимущественно игроков из команды U-19. Лишь во втором тайме на поле появилось несколько футболистов из основного состава.
Встреча в итоге завершилась победой клуба «Лиепая» со счетом 2:0.
Напомним, во вторник, 7 февраля, «Металлист» проведет контрольный матч с «Согдианой» из Узбекистана.
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