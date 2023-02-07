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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 03:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:43
17
0

ВИДЕО. Сыграли вне плана. Металлист провел спарринг с клубом Лиепая

Харьковчане провели внеочередной товарищеский матч

07 февраля 2023, 03:38 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:43
17
0
ВИДЕО. Сыграли вне плана. Металлист провел спарринг с клубом Лиепая
ФК Металлист

В понедельник, 6 февраля, харьковский «Металлист» на предсезонном сборе в Турции провел контрольный поединок с латвийской командой «Лиепая».

Игра состоялась в Белеке, куда харьковчане прибыли из Сиде, где, напомним, разбит сейчас их тренировочный лагерь. Встречу «Металлист» провел в экспериментальном составе, задействовав преимущественно игроков из команды U-19. Лишь во втором тайме на поле появилось несколько футболистов из основного состава.

Встреча в итоге завершилась победой клуба «Лиепая» со счетом 2:0.

Напомним, во вторник, 7 февраля, «Металлист» проведет контрольный матч с «Согдианой» из Узбекистана.

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Металлист Харьков Лиепая видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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