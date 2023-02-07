Источник: Ворскла подпишет бразильского защитника
Полтавчане также отпустят легионера из Албании
Полтавская «Ворскла» на предсезонном сборе в Турции просматривает молодого защитника из Бразилии Лукаса Рамиреса. Как утверждает ТаТоТаке, с 20-летним игроком, скорее всего, будет подписан контракт, так как он производит хорошее впечатление на наставника команды Виктора Скрипника.
Сообщается, что в спаррингах Рамирес действовал в паре с опытным Владимиром Чеснаковым. Тренерский штаб полтавской команды рассчитывает на помощь бразильца в весенней части сезона.
В свою очередь, вскоре «Ворсклу» должен будет покинуть 26-летний игрок сборной Албании Таулант Сефери.
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