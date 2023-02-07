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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:07
39
0

Источник: Ворскла подпишет бразильского защитника

Полтавчане также отпустят легионера из Албании

07 февраля 2023, 02:56 | Обновлено 07 февраля 2023, 03:07
39
0
Источник: Ворскла подпишет бразильского защитника
Instagram. Лукас Рамирес

Полтавская «Ворскла» на предсезонном сборе в Турции просматривает молодого защитника из Бразилии Лукаса Рамиреса. Как утверждает ТаТоТаке, с 20-летним игроком, скорее всего, будет подписан контракт, так как он производит хорошее впечатление на наставника команды Виктора Скрипника.

Сообщается, что в спаррингах Рамирес действовал в паре с опытным Владимиром Чеснаковым. Тренерский штаб полтавской команды рассчитывает на помощь бразильца в весенней части сезона.

В свою очередь, вскоре «Ворсклу» должен будет покинуть 26-летний игрок сборной Албании Таулант Сефери.

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Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы Таулант Сефери Лукас Рамирес
Источник ТаТоТаке
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