Источник: Ворскла подпишет бразильского защитника

Полтавская «Ворскла» на предсезонном сборе в Турции просматривает молодого защитника из Бразилии Лукаса Рамиреса. Как утверждает ТаТоТаке, с 20-летним игроком, скорее всего, будет подписан контракт, так как он производит хорошее впечатление на наставника команды Виктора Скрипника.

Сообщается, что в спаррингах Рамирес действовал в паре с опытным Владимиром Чеснаковым. Тренерский штаб полтавской команды рассчитывает на помощь бразильца в весенней части сезона.

В свою очередь, вскоре «Ворсклу» должен будет покинуть 26-летний игрок сборной Албании Таулант Сефери.