ВИДЕО. Райо Вальекано нанес поражение Альмерии и поднялся в топ-5 Ла Лиги

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» со счетом 2:0.

У хозяев поля голом отличился Альваро Гарсия, а перед тем Родриго Эли забил в свои ворота.

«Райо Вальекано» с 32 очками поднялся в топ-5 Ла Лиги. Позади оказались «Вильярреал» и «Бетис» (по 31 очку). «Альмерия» с 22 очками находится на 14-й позиции.

Ла Лига. 20-й тур, 6 февраля

Райо Вальекано – Альмерия – 2:0

Гол: Родриго Эли, 54 (автогол), Альваро Гарсия, 63.

Видеообзор матча