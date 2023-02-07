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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
06.02.2023, FT 2 : 0
Альмерия
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Испания
07 февраля 2023, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:03
29
0

ВИДЕО. Райо Вальекано нанес поражение Альмерии и поднялся в топ-5 Ла Лиги

Отличился Альваро Гарсия, а перед тем Родриго Эли забил в свои ворота

07 февраля 2023, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:03
29
0
ВИДЕО. Райо Вальекано нанес поражение Альмерии и поднялся в топ-5 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» со счетом 2:0.

У хозяев поля голом отличился Альваро Гарсия, а перед тем Родриго Эли забил в свои ворота.

«Райо Вальекано» с 32 очками поднялся в топ-5 Ла Лиги. Позади оказались «Вильярреал» и «Бетис» (по 31 очку). «Альмерия» с 22 очками находится на 14-й позиции.

Ла Лига. 20-й тур, 6 февраля

Райо Вальекано – Альмерия – 2:0

Гол: Родриго Эли, 54 (автогол), Альваро Гарсия, 63.

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Родриго Эли (Альмерия).
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Райо Вальекано Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Эли Альваро Гарсия видео голов и обзор автогол
Источник Sport.ua
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