06.02.2023, FT 2 : 0
Испания07 февраля 2023, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:03
29
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ВИДЕО. Райо Вальекано нанес поражение Альмерии и поднялся в топ-5 Ла Лиги
Отличился Альваро Гарсия, а перед тем Родриго Эли забил в свои ворота
07 февраля 2023, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:03
29
0
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» со счетом 2:0.
У хозяев поля голом отличился Альваро Гарсия, а перед тем Родриго Эли забил в свои ворота.
«Райо Вальекано» с 32 очками поднялся в топ-5 Ла Лиги. Позади оказались «Вильярреал» и «Бетис» (по 31 очку). «Альмерия» с 22 очками находится на 14-й позиции.
Ла Лига. 20-й тур, 6 февраля
Райо Вальекано – Альмерия – 2:0
Гол: Родриго Эли, 54 (автогол), Альваро Гарсия, 63.
Видеообзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Родриго Эли (Альмерия).
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