Рекорд Нея. Неймар вновь признан лучшим бразильцем в Европе

Форвард парижского «ПСЖ» Неймар стал обладателем трофея Samba d'Or.

Данный приз вручается лучшему бразильскому футболисту из числа играющих в Европе по итогам календарного года. Опрос проводится среди всех желающих в режиме онлайн. Голосование проводится с 1 по 31 декабря.

31-летний Неймар удостоен приза в шестой раз. Это абсолютный рекорд номинации. При этом Неймар нынче завоевал трофей Samba d'Or в третий раз подряд и повторил достижение защитника Тьягу Силвы.

Приз Samba d'Or вручается, начиная с 2008 года.