Рекорд Нея. Неймар вновь признан лучшим бразильцем в Европе
Нападающий «ПСЖ» удостоен уже привычного для себя признания
Форвард парижского «ПСЖ» Неймар стал обладателем трофея Samba d'Or.
Данный приз вручается лучшему бразильскому футболисту из числа играющих в Европе по итогам календарного года. Опрос проводится среди всех желающих в режиме онлайн. Голосование проводится с 1 по 31 декабря.
31-летний Неймар удостоен приза в шестой раз. Это абсолютный рекорд номинации. При этом Неймар нынче завоевал трофей Samba d'Or в третий раз подряд и повторил достижение защитника Тьягу Силвы.
Приз Samba d'Or вручается, начиная с 2008 года.
🚨 | Neymar a remporté son 6e Samba d’Or de sa carrière, récompensant le meilleur joueur brésilien de l’année (2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022) 🌟🇧🇷👏 pic.twitter.com/Pp0X7vVNr6— Canal Supporters (@CanalSupporters) February 6, 2023
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