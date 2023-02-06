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Франция
06 февраля 2023, 20:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 20:09
421
1

Рекорд Нея. Неймар вновь признан лучшим бразильцем в Европе

Нападающий «ПСЖ» удостоен уже привычного для себя признания

06 февраля 2023, 20:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 20:09
421
1
Рекорд Нея. Неймар вновь признан лучшим бразильцем в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард парижского «ПСЖ» Неймар стал обладателем трофея Samba d'Or.

Данный приз вручается лучшему бразильскому футболисту из числа играющих в Европе по итогам календарного года. Опрос проводится среди всех желающих в режиме онлайн. Голосование проводится с 1 по 31 декабря.

31-летний Неймар удостоен приза в шестой раз. Это абсолютный рекорд номинации. При этом Неймар нынче завоевал трофей Samba d'Or в третий раз подряд и повторил достижение защитника Тьягу Силвы.

Приз Samba d'Or вручается, начиная с 2008 года.

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Неймар
Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Шейхи вже й там проплати(.
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