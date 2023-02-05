Зидану пророчат пост в ПСЖ. Неймару стоит призадуматься

50-летний Зинедин Зидан летом этого года может вернуться к тренерской деятельности. В Испании уверены, что он станет новым главным тренером французского «ПСЖ», в стане которого недовольны работой нынешнего наставника коллектива Кристофа Галтье.

Источник утверждает, что приход в «ПСЖ» Зидана станет плохой новостью для бразильского нападающего парижан Неймара. Французский тренер якобы постарается избавиться от звездного игрока, который в последнее время больше разочаровывает, нежели дает что-то команде.

Если Зинедину Зидану удастся освободить «ПСЖ» от Неймара, то тренер, вероятно, постарается подписать соотечественника Усмана Дембеле, который ему нравится своей игрой за «Барселону» в последнее время.