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  4. Зидану пророчат пост в ПСЖ. Неймару стоит призадуматься
Франция
05 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 18:12
999
0

Зидану пророчат пост в ПСЖ. Неймару стоит призадуматься

Французский специалист может возобновить карьеру

05 февраля 2023, 18:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 18:12
999
0
Зидану пророчат пост в ПСЖ. Неймару стоит призадуматься
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан (справа)

50-летний Зинедин Зидан летом этого года может вернуться к тренерской деятельности. В Испании уверены, что он станет новым главным тренером французского «ПСЖ», в стане которого недовольны работой нынешнего наставника коллектива Кристофа Галтье.

Источник утверждает, что приход в «ПСЖ» Зидана станет плохой новостью для бразильского нападающего парижан Неймара. Французский тренер якобы постарается избавиться от звездного игрока, который в последнее время больше разочаровывает, нежели дает что-то команде.

Если Зинедину Зидану удастся освободить «ПСЖ» от Неймара, то тренер, вероятно, постарается подписать соотечественника Усмана Дембеле, который ему нравится своей игрой за «Барселону» в последнее время.

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Зинедин Зидан ПСЖ
Источник Football Espana
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