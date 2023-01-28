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  4. Зидан готов с лета возобновить карьеру. Есть вариант в Германии
Германия
28 января 2023, 04:38 | Обновлено 28 января 2023, 04:53
107
0

Зидан готов с лета возобновить карьеру. Есть вариант в Германии

Французский специалист соскучился по работе

28 января 2023, 04:38 | Обновлено 28 января 2023, 04:53
107
0
Зидан готов с лета возобновить карьеру. Есть вариант в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

50-летний Зинедин Зидан хочет будущим летом взять рестарт в тренерской деятельности.

Видеть француза у себя хочет мюнхенская «Бавария». Интерес со стороны рекордмайстера льстит Зидану и находит у него отклик. Зинедин может стать в «Баварии» преемником нынешнего наставника команды Юлиана Нагельсманна.

Зидан, как известно, с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «галактикос» Зизу, как известно, трижды кряду побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить французский «Марсель», цвета которого с недавних пор защищает украинец Руслан Малиновский.

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Зинедин Зидан Бавария
Источник RMC Sport
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