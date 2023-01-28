Зидан готов с лета возобновить карьеру. Есть вариант в Германии

50-летний Зинедин Зидан хочет будущим летом взять рестарт в тренерской деятельности.

Видеть француза у себя хочет мюнхенская «Бавария». Интерес со стороны рекордмайстера льстит Зидану и находит у него отклик. Зинедин может стать в «Баварии» преемником нынешнего наставника команды Юлиана Нагельсманна.

Зидан, как известно, с лета 2021 года находится без работы после второго ухода из мадридского «Реала». С «галактикос» Зизу, как известно, трижды кряду побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может возглавить французский «Марсель», цвета которого с недавних пор защищает украинец Руслан Малиновский.