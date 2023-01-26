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  4. Может возглавить Марсель Малиновского. Зидан ищет работу
Франция
26 января 2023, 12:45 |
616
0

Может возглавить Марсель Малиновского. Зидан ищет работу

Кроме того, готов вернуться в «Реал» или «Ювентус»

26 января 2023, 12:45 |
616
0
Может возглавить Марсель Малиновского. Зидан ищет работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

По информации The Athletic, наставник Зинедин Зидан надеялся возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, однако федерация продлила контракт Дидье Дешама.

В итоге Зидан ищет варианты, однако готов не только к новым вызовам, но и возвращению к бывшим командам.

Сообщается, что Зинедин рассмотрит варианты с работой в «Реале» и «Ювентусе», если эти клубы обратятся к нему. Зидан не только играл за мадридцев, но и дважды успешно тренировал команду.

За туринцев Зидан выступал, но еще не был наставником команды, несмотря на многочисленные слухи о сотрудничестве сторон.

Что касается «Марселя», где сейчас играет Руслан Малиновский, то специалист готов рассмотреть вариант продолжения тренерской карьеры в своем родном городе.

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Зинедин Зидан Марсель Реал Мадрид Ювентус Руслан Малиновский
Источник The Athletic
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