Может возглавить Марсель Малиновского. Зидан ищет работу
Кроме того, готов вернуться в «Реал» или «Ювентус»
По информации The Athletic, наставник Зинедин Зидан надеялся возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, однако федерация продлила контракт Дидье Дешама.
В итоге Зидан ищет варианты, однако готов не только к новым вызовам, но и возвращению к бывшим командам.
Сообщается, что Зинедин рассмотрит варианты с работой в «Реале» и «Ювентусе», если эти клубы обратятся к нему. Зидан не только играл за мадридцев, но и дважды успешно тренировал команду.
За туринцев Зидан выступал, но еще не был наставником команды, несмотря на многочисленные слухи о сотрудничестве сторон.
Что касается «Марселя», где сейчас играет Руслан Малиновский, то специалист готов рассмотреть вариант продолжения тренерской карьеры в своем родном городе.
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