Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанский топ-клуб нацелился на Канте
Испания
06 февраля 2023, 20:08 |
861
0

Испанский топ-клуб нацелился на Канте

Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Атлетико»

06 февраля 2023, 20:08 |
861
0
Испанский топ-клуб нацелился на Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Канте с «Челси» истекает в конце текущего сезона, и, с высокой долей вероятности, не будет продлен. Ранее уже сообщалось об интересе к Канте со стороны другого испанского топ-клуба – «Барселоны».

Из-за травм 31-летний хавбек в нынешнем сезоне провел всего 2 матча за «Челси» во всех турнирах.

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Беспредел или нет? Как Челси плюет на правила финансового фейр-плей
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Атлетико Мадрид Челси Н'Голо Канте
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Футбол | 06 февраля 2023, 05:45 0
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Футбол | 06 февраля 2023, 07:30 2
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского

Украинец отметился первым голом за французский клуб

Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Футбол | 06.02.2023, 11:05
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио
Футбол | 06.02.2023, 15:42
ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио
ВИДЕО. Малиновский - игрок матча, рекорд Кейна, ставим на Лацио
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
Теннис | 06.02.2023, 14:55
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 7
Бокс
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 4
MMA
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
05.02.2023, 08:45 24
Футбол
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
05.02.2023, 14:25 24
Теннис
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
06.02.2023, 14:27
Бокс
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности