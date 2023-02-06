Испанский топ-клуб нацелился на Канте

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Канте с «Челси» истекает в конце текущего сезона, и, с высокой долей вероятности, не будет продлен. Ранее уже сообщалось об интересе к Канте со стороны другого испанского топ-клуба – «Барселоны».

Из-за травм 31-летний хавбек в нынешнем сезоне провел всего 2 матча за «Челси» во всех турнирах.