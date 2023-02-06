Испания06 февраля 2023, 20:08 |
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Испанский топ-клуб нацелился на Канте
Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Атлетико»
06 февраля 2023, 20:08 |
861
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«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Нголо Канте. Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Канте с «Челси» истекает в конце текущего сезона, и, с высокой долей вероятности, не будет продлен. Ранее уже сообщалось об интересе к Канте со стороны другого испанского топ-клуба – «Барселоны».
Из-за травм 31-летний хавбек в нынешнем сезоне провел всего 2 матча за «Челси» во всех турнирах.
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