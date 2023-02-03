Барселона хочет летом подписать Канте

Из-за тяжелого финансового положения «Барселона» летом будет усиливать состав в основном за счет свободных агентов.

Один из вариантов – Нголо Канте из «Челси», чей контракт истекает в конце сезона. Его будущее в Лондоне под большим вопросом: в «Челси» не видят 31-летнего французского хавбека в планах на будущее.

Каталонцы рассматривают Канте в качестве замены Серхио Бускетсу, который, скорее всего, летом отправится в МЛС. Из-за травм в нынешнем сезоне Канте принял участие всего в 2 матчах во всех турнирах.