Англия03 февраля 2023, 21:39 |
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Барселона хочет летом подписать Канте
Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в Испании
03 февраля 2023, 21:39 |
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Из-за тяжелого финансового положения «Барселона» летом будет усиливать состав в основном за счет свободных агентов.
Один из вариантов – Нголо Канте из «Челси», чей контракт истекает в конце сезона. Его будущее в Лондоне под большим вопросом: в «Челси» не видят 31-летнего французского хавбека в планах на будущее.
Каталонцы рассматривают Канте в качестве замены Серхио Бускетсу, который, скорее всего, летом отправится в МЛС. Из-за травм в нынешнем сезоне Канте принял участие всего в 2 матчах во всех турнирах.
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