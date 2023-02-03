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Англия
03 февраля 2023, 21:39 |
207
0

Барселона хочет летом подписать Канте

Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в Испании

03 февраля 2023, 21:39 |
207
0
Барселона хочет летом подписать Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Из-за тяжелого финансового положения «Барселона» летом будет усиливать состав в основном за счет свободных агентов.

Один из вариантов – Нголо Канте из «Челси», чей контракт истекает в конце сезона. Его будущее в Лондоне под большим вопросом: в «Челси» не видят 31-летнего французского хавбека в планах на будущее.

Каталонцы рассматривают Канте в качестве замены Серхио Бускетсу, который, скорее всего, летом отправится в МЛС. Из-за травм в нынешнем сезоне Канте принял участие всего в 2 матчах во всех турнирах.

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Источник Sport.es
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