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  4. Садио Мане возобновил тренировки с Баварией
Германия
06 февраля 2023, 19:41 |
139
0

Садио Мане возобновил тренировки с Баварией

Сенегальский форвард восстанавливается после травмы

06 февраля 2023, 19:41 |
139
0
Садио Мане возобновил тренировки с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Сегодня сенегальский форвард Садио Мане вернулся к тренировкам с «Баварией». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сейчас Мане восстанавливается после травмы малоберцовой кости ноги, которую он получил 8 ноября в матче Бундеслиги против «Вердера». Из-за этой травмы он пропустил ЧМ-2022.

До травмы Мане успел провести 23 матча за «Баварию» во всех турнирах. В них 30-летний форвард отличился 11 голами и 4 ассистами. Ранее сообщалось о том, что Мане пропустит матчи Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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Садио Мане Бавария травма
Источник Twitter
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