Садио Мане возобновил тренировки с Баварией

Сегодня сенегальский форвард Садио Мане вернулся к тренировкам с «Баварией». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сейчас Мане восстанавливается после травмы малоберцовой кости ноги, которую он получил 8 ноября в матче Бундеслиги против «Вердера». Из-за этой травмы он пропустил ЧМ-2022.

До травмы Мане успел провести 23 матча за «Баварию» во всех турнирах. В них 30-летний форвард отличился 11 голами и 4 ассистами. Ранее сообщалось о том, что Мане пропустит матчи Лиги чемпионов против «ПСЖ».