Садио Мане возобновил тренировки с Баварией
Сенегальский форвард восстанавливается после травмы
Сегодня сенегальский форвард Садио Мане вернулся к тренировкам с «Баварией». Об этом сообщают немецкие СМИ.
Сейчас Мане восстанавливается после травмы малоберцовой кости ноги, которую он получил 8 ноября в матче Бундеслиги против «Вердера». Из-за этой травмы он пропустил ЧМ-2022.
До травмы Мане успел провести 23 матча за «Баварию» во всех турнирах. В них 30-летний форвард отличился 11 голами и 4 ассистами. Ранее сообщалось о том, что Мане пропустит матчи Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Динамо» - о пережитом землетрясении в Турции
Украинский футболист помог команде удержать победу в матче против «Валенсии»