Мане не поможет Баварии в первой игре ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил имевшиеся опасения насчет того, что нападающий Садио Мане не успеет восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «ПСЖ».

«Я ожидаю, что он вернется в середине или ближе к концу февраля. Вероятно, в первой игре с «ПСЖ» он не сыграет. Мы постараемся вернуть его в команду к 21 февраля. Мы довольны тем, как пока все складывается», – сказал тренер «Баварии».

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Мане, как известно, не играет с 8 ноября, когда в матче с «Вердером» (6:1) получил травму малоберцовой кости.

Первый встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответный поединок команды проведут 8 марта.