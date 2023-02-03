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Лига чемпионов
03 февраля 2023, 14:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:05
159
0

Мане не поможет Баварии в первой игре ЛЧ с ПСЖ

Сенегалец не будет готов

03 февраля 2023, 14:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:05
159
0
Мане не поможет Баварии в первой игре ЛЧ с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн подтвердил имевшиеся опасения насчет того, что нападающий Садио Мане не успеет восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «ПСЖ».

«Я ожидаю, что он вернется в середине или ближе к концу февраля. Вероятно, в первой игре с «ПСЖ» он не сыграет. Мы постараемся вернуть его в команду к 21 февраля. Мы довольны тем, как пока все складывается», – сказал тренер «Баварии».

Мане, как известно, не играет с 8 ноября, когда в матче с «Вердером» (6:1) получил травму малоберцовой кости.

Первый встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответный поединок команды проведут 8 марта.

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Садио Мане Бавария Бавария - ПСЖ травмы Юлиан Нагельсманн
Источник Bayern & Germany
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