ATP06 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:31
137
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Сачко остановился в шаге от основной сетки на турнире в Вильнюсе
Украинец проиграл в финале квалификации
06 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:31
137
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Украинского теннисиста Виталия Сачко (№338 АТР) постигло разочарование в финале квалификации на челленджере в Вильнюсе (Литва).
Он в двух сетах проиграл турку Эрги Киркину (№383 АТР) и прекратил борьбу.
АТР Challenger Вильнюс. Хард в помещении. Квалификация
Виталий Сачко (Украина, 5) – Эрги Киркин (Турция, 7) – 2:6, 4:6
Напомним, в полуфинале отборочного турнира Сачко одолел литовского теннисиста Тадаса Бабелиса.
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