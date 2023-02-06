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  4. Сачко остановился в шаге от основной сетки на турнире в Вильнюсе
ATP
06 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:31
137
0

Сачко остановился в шаге от основной сетки на турнире в Вильнюсе

Украинец проиграл в финале квалификации

06 февраля 2023, 19:22 | Обновлено 06 февраля 2023, 19:31
137
0
Сачко остановился в шаге от основной сетки на турнире в Вильнюсе
Instagram. Виталий Сачко

Украинского теннисиста Виталия Сачко (№338 АТР) постигло разочарование в финале квалификации на челленджере в Вильнюсе (Литва).

Он в двух сетах проиграл турку Эрги Киркину (№383 АТР) и прекратил борьбу.

АТР Challenger Вильнюс. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина, 5) – Эрги Киркин (Турция, 7) – 2:6, 4:6

Напомним, в полуфинале отборочного турнира Сачко одолел литовского теннисиста Тадаса Бабелиса.

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Виталий Сачко ATP Вильнюс Эрги Киркин
Источник Sport.ua
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