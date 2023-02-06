Сачко остановился в шаге от основной сетки на турнире в Вильнюсе

Украинского теннисиста Виталия Сачко (№338 АТР) постигло разочарование в финале квалификации на челленджере в Вильнюсе (Литва).

Он в двух сетах проиграл турку Эрги Киркину (№383 АТР) и прекратил борьбу.

АТР Challenger Вильнюс. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина, 5) – Эрги Киркин (Турция, 7) – 2:6, 4:6

Напомним, в полуфинале отборочного турнира Сачко одолел литовского теннисиста Тадаса Бабелиса.