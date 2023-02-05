Сачко удачно стартовал в квалификации хардового челленджера в Вильнюсе

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 345) успешно стартовал в квалификации хардового турнира серии ATP Challenger 100 в литовском Вильнюсе.

Виталий в полуфинале отбора победил местного теннисиста Тадаса Бабелиса, который получил уайлд-кард.

Матч длился 1 час 33 минут и завершился в двух сетах.

В финале квалификации Сачко 6 февраля сыграет против Эрги Киркина из Турции (ATP 378).

Читайте также: Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце

ATP Challenger 100. Вильнюс (Литва). Хард (помещение)

Полуфинал квалификации, 5 февраля

Виталий Сачко (Украина) [5] – Тадас Бабелис (Литва) [WC] – 6:3, 7:5