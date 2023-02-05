Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко удачно стартовал в квалификации хардового челленджера в Вильнюсе
ATP
05 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:06
133
0

Сачко удачно стартовал в квалификации хардового челленджера в Вильнюсе

Виталий в полуфинале отбора победил местного теннисиста Тадаса Бабелиса

05 февраля 2023, 20:55 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:06
133
0
Сачко удачно стартовал в квалификации хардового челленджера в Вильнюсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 345) успешно стартовал в квалификации хардового турнира серии ATP Challenger 100 в литовском Вильнюсе.

Виталий в полуфинале отбора победил местного теннисиста Тадаса Бабелиса, который получил уайлд-кард.

Матч длился 1 час 33 минут и завершился в двух сетах.

В финале квалификации Сачко 6 февраля сыграет против Эрги Киркина из Турции (ATP 378).

ATP Challenger 100. Вильнюс (Литва). Хард (помещение)

Полуфинал квалификации, 5 февраля

Виталий Сачко (Украина) [5] – Тадас Бабелис (Литва) [WC] – 6:3, 7:5

По теме:
Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце
ВИДЕО. По примеру Марченко. Сачко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Рейтинг ATP. Джокович снова первый, Крутых продолжает прогрессировать
Виталий Сачко ATP Вильнюс Тадас Бабелис Эрги Киркин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Футбол | 05 февраля 2023, 08:45 19
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса

Фанаты немного подшутили над президентом киевского «Динамо»

Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Футбол | 05 февраля 2023, 19:05 13
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии

Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05.02.2023, 17:30
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Теннис | 04.02.2023, 15:44
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Футбол | 05.02.2023, 16:05
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 4
MMA
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 2
Бокс
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 4
Бокс
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
03.02.2023, 19:02 2
Футбол
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
04.02.2023, 19:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности