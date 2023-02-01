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  4. Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце
ATP
01 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 03:33
11
0

Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце

Виталий не сумел оказать серьезное сопротивление Максимилиану Мартереру

01 февраля 2023, 03:00 | Обновлено 01 февраля 2023, 03:33
11
0
Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Василий Сачко (ATP 345) проиграл в первом раунде хардового турнира серии ATP Challenger 100 в немецком Кобленце.

Виталий не сумел оказать серьезное сопротивление Максимилиану Мартереру из Германии (ATP 157).

Матч длился 1 час 37 минут и завершился в двух сетах.

ATP Challenger 100. Кобленц (Германия). Хард

Первый раунд, 31 января

Василий Сачко (Украина) [Q] – Максимилиан Мартерер (Германия) [4] – 5:7, 2:6

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Виталий Сачко Максимилиан Мартерер ATP Кобленц
Источник Sport.ua
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