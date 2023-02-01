Сачко проиграл в первом раунде хардового турнира в немецком Кобленце
Виталий не сумел оказать серьезное сопротивление Максимилиану Мартереру
Украинский теннисист Василий Сачко (ATP 345) проиграл в первом раунде хардового турнира серии ATP Challenger 100 в немецком Кобленце.
Виталий не сумел оказать серьезное сопротивление Максимилиану Мартереру из Германии (ATP 157).
Матч длился 1 час 37 минут и завершился в двух сетах.
ATP Challenger 100. Кобленц (Германия). Хард
Первый раунд, 31 января
Василий Сачко (Украина) [Q] – Максимилиан Мартерер (Германия) [4] – 5:7, 2:6
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