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  4. Арргиго САККИ: «Милан – больше не команда»
Италия
06 февраля 2023, 18:53 |
1981
0

Арргиго САККИ: «Милан – больше не команда»

Легендарный тренер – о поражении «Милана» в дерби

06 февраля 2023, 18:53 |
1981
0
Арргиго САККИ: «Милан – больше не команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арриго Сакки

Легендарный экс-тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал поражение «россонери» 0:1 в дерби от «Интера»:

«Милан» – больше не команда, особенно это было заметно в первом тайме. «Интер» играл не против соперника, а против спарринг-партнера. «Милан» только бегал за своими соперниками и уступал во всем. Ни намека на прессинг, ни продвижения вперед, вялая опека.

Сколько ударов по воротам нанес «Милан» в первом тайме? Ноль. Это был монолог «Интера», который особо не напрягался и закончил первый тайм, доминируя на поле.

Пиоли проделал огромную работу, об этом никогда нельзя забывать. Но в дерби, надо быть честным, своим выбором он свел на нет всю эту работу. На мой взгляд, менять идеи и систему игры – это ошибка».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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