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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Англия
06 февраля 2023, 18:40 |
2051
5

Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»

Легендарный защитник – о контракте Михаила Мудрика

06 февраля 2023, 18:40 |
2051
5
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легенда английского футбола Гари Невилл раскритиковал практику «Челси» заключать аномально долгосрочные контракты с новичками на примере Михаила Мудрика:

«Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и «Челси» будет говорить: «Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату».

Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 года он заключил восьмилетний контракт».

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Гари Невилл Челси Михаил Мудрик
Источник Football London
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Комментарии 5
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donnerwetter
Пусть Мудрик остаётся собой, а Месси превращается в кого захочет.
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+1
Alex906
Да поверь такого не случится .какие 4 года .он через пару месяцев поедет по арендам .тем более он недорогой 70 миллионов на 8 лет это где-то 9 млн в год .Может Бенфика взять в аренду или даже порту 
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+1
Taste The World
Скорее станет вторым коваленко
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0
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Борис Велев
Мудрик,  конечно талант,  хоть и переоцененный  Шахтером.  Чесли  не  та команда,  где можно  будет  расти  и  совершенствоваться, там  привыкли брать  готовых и  опытных.  Мудрику  уготовано   будущее, как  выгодное  вложение  денег  для клуба.  Деньги  будет отрабатывать  потихоньку  и,  для начала,  не  исключена  аренда . Альтернатива  для  Месси   в  плане    денег?,я  вас  умоляю... такие  как  Месси  рождаются  раз  в 150  лет.  Увы  и при всем  уважении....
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0
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