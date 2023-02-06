Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Легендарный защитник – о контракте Михаила Мудрика
Легенда английского футбола Гари Невилл раскритиковал практику «Челси» заключать аномально долгосрочные контракты с новичками на примере Михаила Мудрика:
«Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и «Челси» будет говорить: «Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату».
Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 года он заключил восьмилетний контракт».
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