Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»
Известный теннисный меценат – об отказе Ангелины Калининой играть за сборную Украины
По мнению Юрия Сапронова, Ангелина Калинина отказывается играть за сборную не из-за денег. Почему? На этот вопрос могут ответить только Калинина и Гарри Корогодский.
«Я не хочу комментировать слухи. Если о Калинине, дело точно не в деньгах. 100% не в деньгах. Я думаю по Ангелине, на все вопросы может ответить, кроме нее, только Гарри Корогодский, он 10 лет финансировал Ангелину.
Калинина самодостаточный человек сегодня, он стал уверенным, спокойным, очень много работает. Она трудяга. Кто выстреливает как Даяна Ястремская или Вика Кутузова в 17-18 лет, а Ангелина только начала играть, она сейчас в полном порядке ментально. Я верю в нее. Интервью с Евгением Зукиным я читал, готов дискутировать, поскольку со многим не согласен», – сказал Сапронов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гарри Кейн стал третьим игроком в истории, который забил 200 голов в АПЛ
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»