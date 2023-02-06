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06 февраля 2023, 17:53 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:56
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Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»

Известный теннисный меценат – об отказе Ангелины Калининой играть за сборную Украины

06 февраля 2023, 17:53 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:56
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Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

По мнению Юрия Сапронова, Ангелина Калинина отказывается играть за сборную не из-за денег. Почему? На этот вопрос могут ответить только Калинина и Гарри Корогодский.

«Я не хочу комментировать слухи. Если о Калинине, дело точно не в деньгах. 100% не в деньгах. Я думаю по Ангелине, на все вопросы может ответить, кроме нее, только Гарри Корогодский, он 10 лет финансировал Ангелину.

Калинина самодостаточный человек сегодня, он стал уверенным, спокойным, очень много работает. Она трудяга. Кто выстреливает как Даяна Ястремская или Вика Кутузова в 17-18 лет, а Ангелина только начала играть, она сейчас в полном порядке ментально. Я верю в нее. Интервью с Евгением Зукиным я читал, готов дискутировать, поскольку со многим не согласен», – сказал Сапронов.

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Юрий Сапронов Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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