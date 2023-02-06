Орест ТЕРЕЩУК: «Выбор между Орловым и Овчаренко был трудным»

Капитан мужской сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua рассказал о тактических решениях, которые помогли уверенно победить команду Ливана в Кубке Дэвиса (3:1), а также признался, почему оставил капитанскую позицию в 2011 году.

Отметим, что матч с Ливаном был для Терещука десятым в статусе капитана, шесть из них он выиграл.

- Какие эмоции испытали после возвращения на позицию капитана в национальной сборной спустя столько лет?

- Первое, что приходит в голову – волнение. Тогда я приходил в команду, в которой был игроком, прекрасно знал ребят, имел определенный авторитет. Прошло много лет, сейчас другое поколение. Было волнение, но я после победы поблагодарил парней за то, что они дали мне возможность донести им свои мысли и приняли их. В результате волнение перешло в рутину.

- Когда вам сделали предложение по капитанству?

- Где-то за месяц с лишним до матча с Ливаном.

- Почему в расписании матчей изначально не было самого высокорейтингового игрока из этой команды Александра Овчаренко? Как вы принимали решение, кого ставить в первый день?

- Начну с того, что я принял решение поставить Белинского против первого номера соперников больше из-за тактических нюансов. Слава способен делать так, чтобы его соперник тратил слишком много сил. Он вязкий и разнообразный игрок, может играть и в защите, и в контратаке, и в атаке. К тому же Белинский любит длинные розыгрыши, а у нас было надежда, что Бенджамин Хассан их не очень любит. Судя по его поведению, игре и тактике, которой он следовал, ливанец хотел, чтобы розыгрыши были более короткие. Наша тактика сработала.

Что касается выбора между Орловым и Овчаренко, то здесь больше вопрос в психологии. С Сашей у меня было несколько разговоров в течение недели, он сильно волновался, очень ждал дебюта в сборной. Поэтому я склонялся больше к Владу из-за того, что он уже пережил стресс живого матча, пережил неудачу. На тренировках они оба выглядели неплохо, был трудный выбор, но я сделал его в пользу Влада. Имея в виду также, что на второй день, когда Саша посмотрит на соперников, мы с ним пообщаемся и если нужно будет играть живой матч, то он будет иметь возможность выбирать себе соперника. Мы с ним с самого начала проговорили, что он должен готовиться на следующий день.

– Следующий соперник у нас будет точно сложнее. Есть ли у нас шансы усилить состав до этого матча?

– Следующий матч в сентябре и неизвестно, кто будет лучше к тому времени в рейтинге. Понятно, что и капитан, и все остальные заинтересованы в том, чтобы лучшие игроки играли. Как будет дальше – неизвестно, тем более у нас договоренность с федерацией была только на один матч. Также я общался и с Андреем Олеговичем Медведевым по этому поводу, мы находимся в контакте.

– Вы покинули сборную в 2011 году после трех поражений подряд. Это решение было вызвано исключительно спортивными результатами, или были другие причины?

– Этот момент я хорошо помню. Я написал заявление, в котором изложил причины, по которым требовалось смена капитана. Это было связано с результатами, я не выполнил задание. Более того, мы вернулись во «вторую лигу», откуда нам удалось подняться. В тот момент я считал, что ребятам нужен другой человек. Мы много лет провели вместе, я был в качестве и игрока, и капитана. Мне казалось, что им нужно послушать кого-нибудь другого. Также я считал, что совершил ошибку в стратегическом плане в матче со Словакией. У меня были большие колебания, я сделал свой выбор, и это не сработало. Поэтому я написал заявление, попрощался с ребятами, у них начался новый этап. Хотя у меня были очень хорошие отношения и с руководством федерации, и с игроками.