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  4. Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Немного испугались, но пока все хорошо»
Теннис в Украине
06 февраля 2023, 16:58 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:11
454
1

Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Немного испугались, но пока все хорошо»

Украинка – о пребывании в Турции

06 февраля 2023, 16:58 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:11
454
1
Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Немного испугались, но пока все хорошо»
Instagram. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая сейчас находится в Турции, где играет на турнире ITF в Анталье, поделилась ощущениями от пережитого землетрясения. Как известно, ранним утром 6 февраля, а позднее и днем, на юго-востоке Турции и одновременно на территории Сирии имела место серия мощных землетрясений, что вызвало серьезные разрушения с человеческими жертвами во многих регионах страны.

«У нас в гостинице мы почувствовали толчки. В этой гостинице также много футболистов и тренеров киевского «Динамо». Все проснулись, немного испугались, но у нас пока все хорошо, у нас никто не пострадал.Также в Анталии сейчас Александр Брайнин, Иван Сергеев и Настя Соболева. Они все живут в квартире где-то в 10 км от нас. Утром мы с ними общались, с ними тоже все хорошо. Но все матчи отменены», – призналась Лопатецкая.

Как известно, власти Турции приняли решение об отмене всех спортивных мероприятия на ближайшие дни.

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Дарья Лопатецкая Турция землетрясение
Источник Большой теннис Украины
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Elis
На щастя! Саме про Дарину сьогодні думала. Бо в інтерв'ю Зукіна прозвучало так, ніби вона завершила кар'єру. Рада чути, що Даша продовжує виступати. 
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