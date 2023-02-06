Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Немного испугались, но пока все хорошо»

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая сейчас находится в Турции, где играет на турнире ITF в Анталье, поделилась ощущениями от пережитого землетрясения. Как известно, ранним утром 6 февраля, а позднее и днем, на юго-востоке Турции и одновременно на территории Сирии имела место серия мощных землетрясений, что вызвало серьезные разрушения с человеческими жертвами во многих регионах страны.

«У нас в гостинице мы почувствовали толчки. В этой гостинице также много футболистов и тренеров киевского «Динамо». Все проснулись, немного испугались, но у нас пока все хорошо, у нас никто не пострадал.Также в Анталии сейчас Александр Брайнин, Иван Сергеев и Настя Соболева. Они все живут в квартире где-то в 10 км от нас. Утром мы с ними общались, с ними тоже все хорошо. Но все матчи отменены», – призналась Лопатецкая.

Как известно, власти Турции приняли решение об отмене всех спортивных мероприятия на ближайшие дни.