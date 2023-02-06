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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:34
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Объявлено о переносе старта предсезонного турнира Winter Cup

Землетрясение в Турции внесло изменения в планы

06 февраля 2023, 16:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 16:34
360
0
Объявлено о переносе старта предсезонного турнира Winter Cup
ФК Полесье Житомир

Руководитель One Pitch Group Александр Денисов сообщил, что старт розыгрыша предсезонного футбольного турнира Winter Cup, который был намечен на сегодня, понедельник 6 февраля, перенесен. Ориентировочно первая игра на турнире будет проведена 10-го числа.

«В связи с трагическими событиями в Турции есть прямой запрет на любые официальные спортивные мероприятия, турниры и все остальное. Большое горе в стране – начинать турнир было бы ошибкой. Мы приняли решение перенести старт турнира на 10 февраля», – написал Денисов в своем телеграм-канале.

Турнир Winter Cup-2023 должен был состояться в Турции с 6 по 15 февраля.

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Winter Cup 2023 Александр Денисов землетрясение
Источник Денисов Time
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