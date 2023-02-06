Объявлено о переносе старта предсезонного турнира Winter Cup

Руководитель One Pitch Group Александр Денисов сообщил, что старт розыгрыша предсезонного футбольного турнира Winter Cup, который был намечен на сегодня, понедельник 6 февраля, перенесен. Ориентировочно первая игра на турнире будет проведена 10-го числа.

«В связи с трагическими событиями в Турции есть прямой запрет на любые официальные спортивные мероприятия, турниры и все остальное. Большое горе в стране – начинать турнир было бы ошибкой. Мы приняли решение перенести старт турнира на 10 февраля», – написал Денисов в своем телеграм-канале.

Турнир Winter Cup-2023 должен был состояться в Турции с 6 по 15 февраля.