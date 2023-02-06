Динамо: «Катастрофа не повлияла на подготовку команды»

В «Динамо» рассказали, повлияло ли землетрясение в Турции на планы клуба на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Команда искренне тоскует по погибшим во время землетрясения. Слава Богу, катастрофа не повлияла на подготовительный процесс команды. Через час планируем выезд на матч со «Шкендией».

После поединка на флеш-интервью в прямом эфире представитель коллектива выразит соболезнования семьям погибших», - сказали в пресс-службе киевлян.

Также представители клуба отметили, что игроки весь день читают новости по поводу ситуации.

Спарринг со «Шкендией» начался в 16:00.