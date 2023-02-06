Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЗОЗУЛЯ – об оскорблениях фанатов: «Узколобых еще много»
Испания
06 февраля 2023, 15:43 |
909
9

Роман ЗОЗУЛЯ – об оскорблениях фанатов: «Узколобых еще много»

Украинский футболист считает, что многие испанцы поддались кремлевской пропаганде

06 февраля 2023, 15:43 |
909
9
Роман ЗОЗУЛЯ – об оскорблениях фанатов: «Узколобых еще много»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Известный украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за «Райо Махадаонда», прокомментировал оскорбления со стороны испанских фанатов.

«Пришло время написать о недавней ситуации с фанатами. Читаю комментарии и многие люди ждут, когда я выскажу свое мнение по этому поводу. Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравиться моя профессиональная деятельность. Я же не борщ, чтобы меня все любили) Но здесь ситуация другая.

Когда я переехал в Испанию, некоторые «левые» движи испанских клубов решили, что я «фаshист» и «наtsист», потому что поддерживаю добровольческие батальоны, которые защищают Украину. А еще за фото на фоне портрета Степана Бандеры и фото с передовой, куда я ездил, чтобы навестить наших героев.

После полномасштабного вторжения и всех зверств, которые совершили россияне на нашей земле мне казалось, что занавес упал и каждому теперь понятно, что раша - это страна-террорист. Но оказалось, что узколобых еще много. На последнем матче оскорбительные скандирования были не только с фанатского сектора, но и от обычных болельщиков: «путин вас победит, мы за путина, Зозуля - нацист».

Меня это цепляет? Да. Не как футболиста, а как гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они до сих пор уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не гибнут, а все новости - это постановка и фейк.

Я понимаю, что все это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексировать на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство.

А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ. Спасибо всем, кто беспокоится и, кто помогает - вы невероятные. Идем дальше. Работаем. Прославляем», - написал Зозуля.

По теме:
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 870 оккупантов, 11 танков и 10 ББМ
Роман Зозуля российско-украинская война
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05 февраля 2023, 17:30 14
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол

«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»
Футбол | 06 февраля 2023, 13:49 0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»

Хавбек «Марселя» – о поражении от «Ниццы»

«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Футбол | 06.02.2023, 06:40
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
Теннис | 06.02.2023, 14:55
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Футбол | 06.02.2023, 07:30
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж Пидр
Бля, ну сбрей ты эту плешь на голове, как додик какой-то. У нас в Яготине так и говорят шо лучше лысым быть, чем плешивым.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
в чем прикол человеку с трех аккаунтов писать сообщения изображая диалог себя с собой?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
seregka1991
В моем падике в Киеве половина ватанов идиократных, что говорить про далеких невежд
Ответить
0
Alex906
Там русские пропагандистские каналы работают.Нигде не слышали чтобы украинские каналы где-то работали 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Не мешало б этих "фанатов" за их вопли и сопли отлавливать да дисквалифицировать раз уж живут в цивилизованном обществе, а заодно мб и на команду накладывать какие-то меры, а то получается шо можно все шо угодно безнаказанно волать
Ответить
-1
Alex906
Дело в том что полно ватников вот даже если почитать на спорт юа .сразу видно что титушки которые в Донбассе топили за овоща типа Донбасс порожняк не гонит и стояли на антимайдане теперь удрали из дыры в Киев и косят под своих типа граждан Украины .а сколько ещё этой ваты рыговской в других городах .один писал из Одессы здесь что плакал за титушками которых спалили 2 мая в Одессе .дурак .радоваться нужно что твой город не сдали .Также и в Испании этой ваты предостаточно 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
05.02.2023, 09:09 5
Бокс
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 5
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11 1
Биатлон
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
04.02.2023, 21:31 2
Теннис
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
05.02.2023, 12:57
Биатлон
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности