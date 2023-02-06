Роман ЗОЗУЛЯ – об оскорблениях фанатов: «Узколобых еще много»

Известный украинский футболист Роман Зозуля, выступающий за «Райо Махадаонда», прокомментировал оскорбления со стороны испанских фанатов.

«Пришло время написать о недавней ситуации с фанатами. Читаю комментарии и многие люди ждут, когда я выскажу свое мнение по этому поводу. Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравиться моя профессиональная деятельность. Я же не борщ, чтобы меня все любили) Но здесь ситуация другая.

Когда я переехал в Испанию, некоторые «левые» движи испанских клубов решили, что я «фаshист» и «наtsист», потому что поддерживаю добровольческие батальоны, которые защищают Украину. А еще за фото на фоне портрета Степана Бандеры и фото с передовой, куда я ездил, чтобы навестить наших героев.

После полномасштабного вторжения и всех зверств, которые совершили россияне на нашей земле мне казалось, что занавес упал и каждому теперь понятно, что раша - это страна-террорист. Но оказалось, что узколобых еще много. На последнем матче оскорбительные скандирования были не только с фанатского сектора, но и от обычных болельщиков: «путин вас победит, мы за путина, Зозуля - нацист».

Меня это цепляет? Да. Не как футболиста, а как гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они до сих пор уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не гибнут, а все новости - это постановка и фейк.

Я понимаю, что все это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексировать на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство.

А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ. Спасибо всем, кто беспокоится и, кто помогает - вы невероятные. Идем дальше. Работаем. Прославляем», - написал Зозуля.