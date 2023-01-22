Испания22 января 2023, 12:51 | Обновлено 22 января 2023, 12:54
1665
4
Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча
Поединок пришлось остановить
22 января 2023, 12:51 | Обновлено 22 января 2023, 12:54
1665
4
Вчера во время матча третьего дивизиона чемпионата Испании «Депортиво» – «Райо Махадаонда» (1:0) возник скандал. Фанаты «Депортиво» скандировали «Зозуля, ты нацист» в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
На 60-й минуте арбитру пришлось остановить игру. Пауза продолжалась примерно полторы минуты.
Остановив игру, судья действовал согласно протоколу о расизме на трибунах. Если бы оскорбления в адрес Зозули продолжились, матч был бы остановлен.
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