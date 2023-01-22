Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча

Вчера во время матча третьего дивизиона чемпионата Испании «Депортиво» – «Райо Махадаонда» (1:0) возник скандал. Фанаты «Депортиво» скандировали «Зозуля, ты нацист» в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.

На 60-й минуте арбитру пришлось остановить игру. Пауза продолжалась примерно полторы минуты.

Остановив игру, судья действовал согласно протоколу о расизме на трибунах. Если бы оскорбления в адрес Зозули продолжились, матч был бы остановлен.