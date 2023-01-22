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Испания
22 января 2023, 12:51 | Обновлено 22 января 2023, 12:54
1665
4

Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча

Поединок пришлось остановить

22 января 2023, 12:51 | Обновлено 22 января 2023, 12:54
1665
4
Фанаты Депортиво скандировали «Зозуля, ты нацист» во время матча
ФК Райо Махадаонда

Вчера во время матча третьего дивизиона чемпионата Испании «Депортиво» – «Райо Махадаонда» (1:0) возник скандал. Фанаты «Депортиво» скандировали «Зозуля, ты нацист» в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.

На 60-й минуте арбитру пришлось остановить игру. Пауза продолжалась примерно полторы минуты.

Остановив игру, судья действовал согласно протоколу о расизме на трибунах. Если бы оскорбления в адрес Зозули продолжились, матч был бы остановлен.

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Роман Зозуля Райо Махадаонда Депортиво Ла-Корунья
Источник Cope
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K 12
Зомби,чтоб их весь род ушёл в небытие 
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Soyer
Обезьяны
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box2box
П@дараси
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Cruijff
А ватним спортсменам таке кричать?
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