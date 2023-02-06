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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 14:08 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:13
351
0

Тренер Металлиста – о финансовой ситуации: «Никаких проблем я не чувствую»

Перица Огненович считает, что в клубе все в порядке

06 февраля 2023, 14:08 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:13
351
0
Тренер Металлиста – о финансовой ситуации: «Никаких проблем я не чувствую»
ФК Металлист. Перица Огненович

Новоиспеченный главный тренер харьковского «Металлиста» Перица Огненович высказался о финансовом положении клуба.

«Нестабильная ситуация с финансированием? Я сейчас сконцентрирован на работе. Никаких проблем в клубе я сейчас не чувствую. Мы находимся на тренировочном сборе в Турции, здесь созданы все условия для качественной работы.

Меня приглашали в одну боснийскую команду, но я там так и не стал тренером. Команда вылетела во вторую лигу, потом начался коронавирус, я не захотел там работать. До этого я тренировал юношескую сборную Сербии (U-17) и «Црвену Звезду» (U-19). «Металлист» – лучший клуб, который я тренировал в своей карьере», - заявил Огненович.

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Перица Огненович Металлист Харьков
Источник FanDay
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