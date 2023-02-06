Франция06 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:01
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»
Хавбек «Марселя» – о поражении от «Ниццы»
06 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:01
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29-летний украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 22-го тура французской Лиги 1.
«Спокойной ночи, Марсель! Мы вернемся сильнее. Вперед, «Олимпик Марсель», - написал Руслан в социальных сетях.
Напомним, в матче против «Ниццы» Малиновский отличился дебютным голом во Франции.
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