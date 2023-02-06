Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»
Франция
06 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:01
155
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»

Хавбек «Марселя» – о поражении от «Ниццы»

06 февраля 2023, 13:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 14:01
155
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся сильнее»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

29-летний украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

«Спокойной ночи, Марсель! Мы вернемся сильнее. Вперед, «Олимпик Марсель», - написал Руслан в социальных сетях.

Напомним, в матче против «Ниццы» Малиновский отличился дебютным голом во Франции.

По теме:
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
WhoScored: Малиновский – лучший игрок Марселя в матче с Ниццей
Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Руслан Малиновский Марсель Ницца Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беспредел или нет? Как Челси плюет на правила финансового фейр-плей
Футбол | 06 февраля 2023, 12:46 1
Беспредел или нет? Как Челси плюет на правила финансового фейр-плей
Беспредел или нет? Как Челси плюет на правила финансового фейр-плей

Лондонский клуб пользуется всем, что не запрещено, то есть действует в рамках требований

И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
Футбол | 05 февраля 2023, 20:30 9
И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити
И рекорд, и победа. 200-й гол Кейна позволил Тоттенхэму обыграть Ман Сити

Гарри Кейн стал третьим игроком в истории, который забил 200 голов в АПЛ

Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
Теннис | 06.02.2023, 11:15
Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
Ястремская обыграла неудобную американку на пути к основе турнира в ОАЭ
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Футбол | 05.02.2023, 14:20
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Футбол | 05.02.2023, 19:05
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Мудрик в заявке на ЛЧ, Ибрагимовича исключили, ставим на Арсенал
04.02.2023, 10:40
Футбол
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 10
Футбол
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
ВИДЕО. Сергей Спивак выиграл главный бой UFC, задушив Деррика Льюиса
05.02.2023, 11:23
MMA
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
Известная немецкая биатлонистка завершила карьеру
05.02.2023, 12:57
Биатлон
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
05.02.2023, 14:25 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности