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Германия
06 февраля 2023, 13:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 13:10
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0

Томас МЮЛЛЕР: «Возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении»

Нападающий «Баварии» – о победе над «Вольфсбургом»

06 февраля 2023, 13:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 13:10
200
0
Томас МЮЛЛЕР: «Возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении»
ФК Бавария. Томас Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

«Мы добились своего. Все могли видеть жажду и желание «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше.

«Бавария» забрала абсолютно заслуженную победу. Мы возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении», - сказал Мюллер.

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Источник ФК Бавария
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