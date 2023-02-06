Германия06 февраля 2023, 13:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 13:10
200
0
Томас МЮЛЛЕР: «Возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении»
Нападающий «Баварии» – о победе над «Вольфсбургом»
06 февраля 2023, 13:01 | Обновлено 06 февраля 2023, 13:10
200
0
Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.
«Мы добились своего. Все могли видеть жажду и желание «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше.
«Бавария» забрала абсолютно заслуженную победу. Мы возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении», - сказал Мюллер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2023, 16:05 12
«Реал» украинца играет на выезде с «Мальоркой»
Биатлон | 06 февраля 2023, 01:10 5
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»
Футбол | 06.02.2023, 13:47
Футбол | 05.02.2023, 19:05
Теннис | 06.02.2023, 11:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2023, 07:45 4
04.02.2023, 19:32 2
05.02.2023, 12:57
05.02.2023, 10:20 21
05.02.2023, 08:45 23
04.02.2023, 19:36 15
05.02.2023, 14:25 24
05.02.2023, 08:11 5