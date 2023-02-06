Томас МЮЛЛЕР: «Возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

«Мы добились своего. Все могли видеть жажду и желание «Баварии» победить. Мы отлично начали встречу, а четвертый гол сыграл определяющую роль. Но мы можем играть еще лучше.

«Бавария» забрала абсолютно заслуженную победу. Мы возвращаемся в Мюнхен в отличном настроении», - сказал Мюллер.