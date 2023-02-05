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Чемпионат Германии
Вольфсбург
05.02.2023, FT 2 : 4
Бавария
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Германия
05 февраля 2023, 20:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:03
208
0

ВИДЕО. В Германии Бавария вернулась на 1-е место, Вердер обыграл Штутгарт

Завершился 19-й тур немецкой Бундеслиги

05 февраля 2023, 20:29 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:03
208
0
ВИДЕО. В Германии Бавария вернулась на 1-е место, Вердер обыграл Штутгарт
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 февраля, сыграны два заключительных поединка 19-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» на выезде со счетом 4:2 одолела «Вольфсбург». Победив, мюнхенцы набрали 40 очков и вновь занимают 1-е место в таблице, опережая «Унион Берлин» на один пункт. У «волков» 7-я позиция и 29 очков.

В другой игре дня «Вердер» сломил в гостях сопротивление «Штутгарта» - 2:0. В турнирной таблице Бундеслиги «музыканты» идут 8-ми с 27-ю очками, «швабы» на 16-й позиции, имея 16 пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

«Вольфсбург» «Бавария» 2:4

Голы: Коман, 9 (0:1). Коман, 14 (0:2). Мюллер, 19 (0:3). Каминский, 44 (1:3). Мусиала, 73 (1:4). Сванберг, 81 (2:4).

Удален Киммих, 54 («Бавария»).

«Штутгарт» «Вердер» 0:2

Голы: Стаге, 59 (0:1). Дукш, 77 (0:2).

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Вольфсбург).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
54’
Йосуа Киммих (Бавария) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Каминьский (Вольфсбург).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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Источник Sport.ua
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