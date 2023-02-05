ВИДЕО. В Германии Бавария вернулась на 1-е место, Вердер обыграл Штутгарт

В воскресенье, 5 февраля, сыграны два заключительных поединка 19-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» на выезде со счетом 4:2 одолела «Вольфсбург». Победив, мюнхенцы набрали 40 очков и вновь занимают 1-е место в таблице, опережая «Унион Берлин» на один пункт. У «волков» 7-я позиция и 29 очков.

В другой игре дня «Вердер» сломил в гостях сопротивление «Штутгарта» - 2:0. В турнирной таблице Бундеслиги «музыканты» идут 8-ми с 27-ю очками, «швабы» на 16-й позиции, имея 16 пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

«Вольфсбург» – «Бавария» – 2:4

Голы: Коман, 9 (0:1). Коман, 14 (0:2). Мюллер, 19 (0:3). Каминский, 44 (1:3). Мусиала, 73 (1:4). Сванберг, 81 (2:4).

Удален Киммих, 54 («Бавария»).

«Штутгарт» – «Вердер» – 0:2

Голы: Стаге, 59 (0:1). Дукш, 77 (0:2).