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Германия
06 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:43
176
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы уже на верном пути, но всегда хотим большего»

Наставник «Баварии» – о победе над «Вольфсбургом»

06 февраля 2023, 12:39 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:43
176
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы уже на верном пути, но всегда хотим большего»
УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (4:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

«Главное, что мы победили, это крайне важно. Мы взяли три очка и можем уверенно смотреть в будущее. В первом тайме мы были очень эффективными. После того как счет стал 3:0, мы немного сбавили обороты. Ну, а после удаления нужны были иные качества, которые мы проявили в полной мере. Конечно, нам пришлось играть по-другому, и было важно проявить стойкость, что мы и сделали.

Мы уже на верном пути, но никогда не бываем довольны, всегда хотим большего. Если брать итоги тура в целом, то мы одержали крайне важную победу», - сказал Нагельсманн.

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Источник ФК Бавария
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