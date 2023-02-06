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WTA
06 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:17
537
0

Завацкая проиграла второй сеяной в финале квалификации в Абу-Даби

Катарина в двух сетах уступила Лейле Фернандес

06 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:17
537
0
Завацкая проиграла второй сеяной в финале квалификации в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№289 WTA) проиграла финал квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.

В втором раунде отбора украинка уступила Лейле Фернандес из Канады (№39 WTA).

Абу-Даби. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Ранее в основу пробилась Даяна Ястремская. Также там сыграет и Марта Костюк.

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Катарина Завацкая Лейла Фернандес WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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