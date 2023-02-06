WTA06 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:17
537
0
Завацкая проиграла второй сеяной в финале квалификации в Абу-Даби
Катарина в двух сетах уступила Лейле Фернандес
06 февраля 2023, 12:00 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:17
537
0
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№289 WTA) проиграла финал квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В втором раунде отбора украинка уступила Лейле Фернандес из Канады (№39 WTA).
Абу-Даби. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Лейла Фернандес (Канада) – 1:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Ранее в основу пробилась Даяна Ястремская. Также там сыграет и Марта Костюк.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2023, 14:20 4
Португальскому форварду исполнилось 38 лет
Теннис | 05 февраля 2023, 14:25 24
Леся сыграла шестой финал на уровне WTA и во второй раз осталась без титула
Футбол | 05.02.2023, 17:30
Футбол | 05.02.2023, 23:09
Футбол | 06.02.2023, 09:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.02.2023, 10:40
05.02.2023, 07:45 4
05.02.2023, 10:15
05.02.2023, 08:45 23
05.02.2023, 10:20 21
04.02.2023, 19:36 15
04.02.2023, 18:11
05.02.2023, 19:05 13