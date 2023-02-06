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  4. Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 11:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:25
693
0

Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup

Организатор турнира сохраняет спокойствие, но готов к любым неожиданностям

06 февраля 2023, 11:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 12:25
693
0
Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup
НК Верес

6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло минимум 500 человек в обоих странах.

Организатор Winter Cup-2023 Александр Денисов рассказал, повлияет ли это стихийное бедствие на проведение футбольного турнира.

«Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту», – рассказал Денисов.

Расстояние от провинции Анталия, где проводят сборы большинство наших клубов, до эпицентра землетрясения – 600-800 км.

Отметим, что сегодня состоится первый матч Winter Cup-2023, в котором сразятся «Полесье» и «Ворскла».

На сборах в Турции сейчас находятся 15 из 16 клубов УПЛ.

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Александр Денисов Winter Cup 2023 землетрясение
Источник FanDay
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