Денисов рассказал, повлияет ли мощное землетрясение в Турции на Winter Cup

6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло минимум 500 человек в обоих странах.

Организатор Winter Cup-2023 Александр Денисов рассказал, повлияет ли это стихийное бедствие на проведение футбольного турнира.

«Пока все эти ужасные события никак не влияют на проведение турнира, у нас все идет по плану. Но мы ждем на официальную позицию турецких властей, все может измениться в любую минуту», – рассказал Денисов.

Расстояние от провинции Анталия, где проводят сборы большинство наших клубов, до эпицентра землетрясения – 600-800 км.

Отметим, что сегодня состоится первый матч Winter Cup-2023, в котором сразятся «Полесье» и «Ворскла».

На сборах в Турции сейчас находятся 15 из 16 клубов УПЛ.