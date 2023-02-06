Бразилия06 февраля 2023, 10:35 |
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А вначале хотела расстаться. Жена Алвеса сделала неожиданное заявление
Хоана Санс посетила бразильца в тюрьме
06 февраля 2023, 10:35 |
702
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Жена бразильского футболиста Дани Алвеса Хоана Санс посетила своего мужа в тюрьме.
Девушка впервые сделала публичное заявление после обвинение Алвеса в изнасиловании:
«Я не брошу его в худший момент в его жизни».
Ранее была информация, что Хоана хочет подать на развод, а также она удалила совместные фото с Дани со своих соцсетей. Однако, как сообщает Marca, теперь Санс посетила Алвеса в тюрьме.
Алвес был арестован 20 января в Испании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Бразилец обвиняется в изнасиловании.
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