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  4. А вначале хотела расстаться. Жена Алвеса сделала неожиданное заявление
Бразилия
06 февраля 2023, 10:35 |
702
0

А вначале хотела расстаться. Жена Алвеса сделала неожиданное заявление

Хоана Санс посетила бразильца в тюрьме

06 февраля 2023, 10:35 |
702
0
А вначале хотела расстаться. Жена Алвеса сделала неожиданное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоана Санс

Жена бразильского футболиста Дани Алвеса Хоана Санс посетила своего мужа в тюрьме.

Девушка впервые сделала публичное заявление после обвинение Алвеса в изнасиловании:

«Я не брошу его в худший момент в его жизни».

Ранее была информация, что Хоана хочет подать на развод, а также она удалила совместные фото с Дани со своих соцсетей. Однако, как сообщает Marca, теперь Санс посетила Алвеса в тюрьме.

Алвес был арестован 20 января в Испании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Бразилец обвиняется в изнасиловании.

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Источник Marca
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