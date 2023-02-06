А вначале хотела расстаться. Жена Алвеса сделала неожиданное заявление

Жена бразильского футболиста Дани Алвеса Хоана Санс посетила своего мужа в тюрьме.

Девушка впервые сделала публичное заявление после обвинение Алвеса в изнасиловании:

«Я не брошу его в худший момент в его жизни».

Ранее была информация, что Хоана хочет подать на развод, а также она удалила совместные фото с Дани со своих соцсетей. Однако, как сообщает Marca, теперь Санс посетила Алвеса в тюрьме.

Алвес был арестован 20 января в Испании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Бразилец обвиняется в изнасиловании.