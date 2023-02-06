Италия06 февраля 2023, 10:28 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:33
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ВИДЕО. Фиорентина уступила Болонье, Торино взял три очка в игре с Удинезе
5 февраля состоялось несколько матчей 21-го тура итальянской Серии А.
06 февраля 2023, 10:28 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:33
33
0
5 февраля состоялось несколько матчей 21-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» дома уступила «Болонье» со счетом 1:2, а «Торино» взял три очка в игре с «Удинезе» (1:0).
Серия A. 21-й тур, 5 февраля
Фиорентина – Болонья – 1:2
Голы: Сапонара, 19 – Орсолини, 13 (пен), Пош, 47
Торино – Удинезе – 1:0
Гол: Карамо, 49.
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Янн Карамо (Торино).
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