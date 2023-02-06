ВИДЕО. Фиорентина уступила Болонье, Торино взял три очка в игре с Удинезе

5 февраля состоялось несколько матчей 21-го тура итальянской Серии А.

«Фиорентина» дома уступила «Болонье» со счетом 1:2, а «Торино» взял три очка в игре с «Удинезе» (1:0).

Серия A. 21-й тур, 5 февраля

Фиорентина – Болонья – 1:2

Голы: Сапонара, 19 – Орсолини, 13 (пен), Пош, 47

Торино – Удинезе – 1:0

Гол: Карамо, 49.