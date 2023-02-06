В понедельник, 6 февраля, стартует товарищеский турнир Winter Cup 2023.

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В первом поединке на этих соревнованиях сыграют «Полесье» и «Ворскла». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В турнире также примут участие эстонская «Левадия» и «Верес», которые сыграют между собой 7 февраля.

18:30 Полесье – Ворскла