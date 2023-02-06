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Полесье
06.02.2023 18:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:51
142
0

Полесье – Ворскла. Старт турнира Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 6 февраля в 18:30 по Киеву

06 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:51
142
0
Полесье – Ворскла. Старт турнира Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Полесье

В понедельник, 6 февраля, стартует товарищеский турнир Winter Cup 2023.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке на этих соревнованиях сыграют «Полесье» и «Ворскла». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В турнире также примут участие эстонская «Левадия» и «Верес», которые сыграют между собой 7 февраля.

18:30 Полесье – Ворскла

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Источник Sport.ua
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