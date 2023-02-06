Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:51
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Полесье – Ворскла. Старт турнира Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 6 февраля в 18:30 по Киеву
06 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 10:51
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В понедельник, 6 февраля, стартует товарищеский турнир Winter Cup 2023.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом поединке на этих соревнованиях сыграют «Полесье» и «Ворскла». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
В турнире также примут участие эстонская «Левадия» и «Верес», которые сыграют между собой 7 февраля.
18:30 Полесье – Ворскла
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