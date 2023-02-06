Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
Алиша Паркс и Чжу Линь обновили личные рекорды
На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250 в Хуахине и Лионе. В Таиланде победила китаянка Чжу Линь, которая дебютировала в первой полусотне мирового рейтинга. Финалистка Леся Цуренко вернулась в топ-100.
Во Франции дебютный титул на таком уровне взяла Алиша Паркс, это позволило ей подняться на 51-ю строчку, на одну позицию выше располагается 18-летняя чешка Линда Носкова, для которой это также обновление личного рекорда.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина сохранила позицию, Марта Костюк чуть улучшила положение, у остальных из топ-200 изменения также небольшие. Продолжает прогрессировать Анастасия Соболева, но она еще довольно далеко от серьезных позиций.
Украинки в рейтинге WTA
Надежда Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк опустилась на одну строчку (32). Также в первой сотне находится Надежда Киченок (74).
Топ-10 парного рейтинга WTA
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