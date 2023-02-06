Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250 в Хуахине и Лионе. В Таиланде победила китаянка Чжу Линь, которая дебютировала в первой полусотне мирового рейтинга. Финалистка Леся Цуренко вернулась в топ-100.

Во Франции дебютный титул на таком уровне взяла Алиша Паркс, это позволило ей подняться на 51-ю строчку, на одну позицию выше располагается 18-летняя чешка Линда Носкова, для которой это также обновление личного рекорда.

В первой десятке обошлось без изменений.



Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина сохранила позицию, Марта Костюк чуть улучшила положение, у остальных из топ-200 изменения также небольшие. Продолжает прогрессировать Анастасия Соболева, но она еще довольно далеко от серьезных позиций.

Украинки в рейтинге WTA





Надежда Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк опустилась на одну строчку (32). Также в первой сотне находится Надежда Киченок (74).

Топ-10 парного рейтинга WTA