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  4. Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
WTA
06 февраля 2023, 09:53 | Обновлено 06 февраля 2023, 09:54
429
0

Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции

Алиша Паркс и Чжу Линь обновили личные рекорды

06 февраля 2023, 09:53 | Обновлено 06 февраля 2023, 09:54
429
0
Рейтинг WTA. Цуренко вернулась в топ-100, Костюк поднялась на три позиции
WTA. Леся Цуренко

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250 в Хуахине и Лионе. В Таиланде победила китаянка Чжу Линь, которая дебютировала в первой полусотне мирового рейтинга. Финалистка Леся Цуренко вернулась в топ-100.

Во Франции дебютный титул на таком уровне взяла Алиша Паркс, это позволило ей подняться на 51-ю строчку, на одну позицию выше располагается 18-летняя чешка Линда Носкова, для которой это также обновление личного рекорда.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина сохранила позицию, Марта Костюк чуть улучшила положение, у остальных из топ-200 изменения также небольшие. Продолжает прогрессировать Анастасия Соболева, но она еще довольно далеко от серьезных позиций.

Украинки в рейтинге WTA


Надежда Киченок сохранила место в первой десятке парного рейтинга. Марта Костюк опустилась на одну строчку (32). Также в первой сотне находится Надежда Киченок (74).

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Победа над Ливаном, финал Цуренко, первые титулы Паркс и Чжу Линь
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Алиша Паркс Линда Носкова Чжу Линь
Источник Sport.ua
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