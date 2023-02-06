ХАВИ: «Доволен игрой команды»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Севильей» (3:0) в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы смотрим в таблицу, когда играем уверенно, хорошо и результативно. Сейчас у нас большая беспроигрышная серия матчей.

В целом мы провели отличную игру. Мы проделали хорошую работу с низким блоком соперника, который нам обычно нелегко преодолеть. Теперь отрыв от «Реала» составляет 8 очков.

Это был день, когда нужно было проявить отвагу. Мы создали много моментов при низком блоке «Севильи», я доволен игрой команды», - сказал Хави.