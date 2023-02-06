Аль-Наср: «С днем рождения, лучший в истории»

«Аль-Наср» в соцсетях поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Parabens (поздравляем с португальского)! С днем рождения, лучший в истории», - гласит поздравление.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года после того, как с ним расторг соглашение «Манчестер Юнайтед».

Криштиану провел в составе саудовского клуба 3 матча и забил 1 гол.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.