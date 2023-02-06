Аль-Наср: «С днем рождения, лучший в истории»
Криштиану Роналду получил поздравление от своего клуба
«Аль-Наср» в соцсетях поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 38 лет.
«Parabens (поздравляем с португальского)! С днем рождения, лучший в истории», - гласит поздравление.
Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года после того, как с ним расторг соглашение «Манчестер Юнайтед».
Криштиану провел в составе саудовского клуба 3 матча и забил 1 гол.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.
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