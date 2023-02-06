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06 февраля 2023, 04:40 |
67
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Аль-Наср: «С днем рождения, лучший в истории»

Криштиану Роналду получил поздравление от своего клуба

06 февраля 2023, 04:40 |
67
0
Аль-Наср: «С днем рождения, лучший в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Аль-Наср» в соцсетях поздравил Криштиану Роналду с днем рождения. 5 февраля португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«Parabens (поздравляем с португальского)! С днем рождения, лучший в истории», - гласит поздравление.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года после того, как с ним расторг соглашение «Манчестер Юнайтед».

Криштиану провел в составе саудовского клуба 3 матча и забил 1 гол.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» лаконично поздравил Роналду с днем рождения.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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