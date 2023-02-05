Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Англия
05 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:30
2127
2

ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения

Португальскому форварду исполнилось 38 лет

05 февраля 2023, 14:20 | Обновлено 05 февраля 2023, 14:30
2127
2
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Instagram. Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» поздравила экс-игрока команды Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, Криштиану», - говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Клуб выбрал давнюю фотографию, сделанную во время первого периода португальца в клубе.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является игроком «Аль-Насра».

38-летний португалец играл в «МЮ» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

По теме:
Ман Юнайтед – Кристал Пэлас – 2:1 Красная Каземиро за удушение. Видео голов
ВИДЕО. Потасовка в матче МЮ и удушающий от Каземиро – его удалили впервые
Варан о завершении карьеры в сборной: «Это как вечная стиральная машина»
Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Футбол | 04 февраля 2023, 19:36 15
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты

Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер

ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
MMA | 05 февраля 2023, 07:45 4
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию

В Инглвуде, штат Калифорния, состоялся турнир Bellator 290

«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Футбол | 05.02.2023, 08:11
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Футбол | 05.02.2023, 08:45
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.02.2023, 10:48
Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andr_Egor
Теперь когда он будет забивать пенальти, фаны КР, можете говорить как фаны Лейкерса (ЛеБрон Джеймс): и это в 38 лет!)
Ответить
0
introvert
Лаконічно? Швидше з підтекстом і іронією - враховуючи, що на фото видно лише спину Кріша))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
03.02.2023, 10:46 12
Футбол
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
04.02.2023, 14:30 5
Биатлон
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
04.02.2023, 16:28 51
Футбол
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности