05.02.2023, FT 0 : 1
Испания06 февраля 2023, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
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Реал Сосьедад – Вальядолид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
06 февраля 2023, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
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В поединке 20-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на выезде минимально выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Кайл Ларин.
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
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