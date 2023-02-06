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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
05.02.2023, FT 0 : 1
Вальядолид
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Испания
06 февраля 2023, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
21
0

Реал Сосьедад – Вальядолид – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

06 февраля 2023, 04:16 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
21
0
Реал Сосьедад – Вальядолид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 20-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на выезде минимально выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Кайл Ларин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Вальядолид).
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видео голов и обзор Вальядолид Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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