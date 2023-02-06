Александр ЯКОВЕНКО: «Супряга не перейдет в Полесье»

Александр Яковенко, агент нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, опроверг информацию о том, что его клиент станет игроком житомирского «Полесья».

– Правда ли, что Супряга может продолжить карьеру в «Полесье»?

– Нет, – сказал Яковенко.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу.