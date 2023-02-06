Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 03:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:08
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Александр ЯКОВЕНКО: «Супряга не перейдет в Полесье»
Агент – о будущем клиента
06 февраля 2023, 03:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:08
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Александр Яковенко, агент нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, опроверг информацию о том, что его клиент станет игроком житомирского «Полесья».
– Правда ли, что Супряга может продолжить карьеру в «Полесье»?
– Нет, – сказал Яковенко.
Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу.
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