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  4. Александр ЯКОВЕНКО: «Супряга не перейдет в Полесье»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 03:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:08
130
0

Александр ЯКОВЕНКО: «Супряга не перейдет в Полесье»

Агент – о будущем клиента

06 февраля 2023, 03:57 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:08
130
0
Александр ЯКОВЕНКО: «Супряга не перейдет в Полесье»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Александр Яковенко, агент нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, опроверг информацию о том, что его клиент станет игроком житомирского «Полесья».

– Правда ли, что Супряга может продолжить карьеру в «Полесье»?
– Нет, – сказал Яковенко.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу.

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Источник FanDay
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